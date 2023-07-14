Kasımpaşa Fransız futbolcu ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu ile anlaştı. Lacivert - beyazlı formayı giyecek olan Iron Gomis, 35 maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Kasımpaşa Fransız futbolcu ile anlaştı
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # kasımpaşa # Fransız futbolcu # sözleşme # transfer
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
2 Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?
3 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
4 Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
5 Çin'deki Efsane piramit gerçek mi?