Kayserispor 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İranlı stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyudu. İranlı savunma oyuncusu, geride kalan sezon 25 maçta forma giyip, 2 gol kaydetti.

Kayserispor 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Majid Hosseini ile yeniden anlaşma sağladıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren İranlı defans oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

6 Ağustos 2021'de Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan deneyimli savunmacı, geride kalan sezon 25 maçta forma giyip, 2 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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