Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor! Benfica'nın galibiyetinde rol oynadı
Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, 7. hafta maçında sahasında Gil Vicente'yi ağırladı.
Benfica, rakibini 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk takımın golü, 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla ilk 11'de başladıkları mücadelede 68 dakika görev yaptı.
Benfica'da bu sezon 4. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e yükseltti.
Sporting'in 21 puanla zirvede yer aldığı ligde puanını 16 yapan Benfica, maç fazlasıyla Porto'yu geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı