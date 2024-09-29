Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor! Benfica'nın galibiyetinde rol oynadı

Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde sahasında Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor! Benfica'nın galibiyetinde rol oynadı
Yayınlanma:

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, 7. hafta maçında sahasında Gil Vicente'yi ağırladı.

Benfica, rakibini 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk takımın golü, 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla ilk 11'de başladıkları mücadelede 68 dakika görev yaptı.

Benfica'da bu sezon 4. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e yükseltti.

Sporting'in 21 puanla zirvede yer aldığı ligde puanını 16 yapan Benfica, maç fazlasıyla Porto'yu geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.

Galatasaray son dakikada yıkıldı! Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıGalatasaray son dakikada yıkıldı! Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kerem Aktürkoğlu Benfica
Günün Manşetleri
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Joe Biden'dan İsrail'e destek
Lübnan'da 3 gün yas ilan edildi
Galatasaray son dakikada yıkıldı
"Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
"Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba toprağa verildi
Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suç ortağı ABD'yi işaret etti
Çok Okunanlar
Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti
Düzensiz göçle mücadele sürüyor Düzensiz göçle mücadele sürüyor
Hasan Nasrallah kimdir? Hasan Nasrallah kimdir?
Hasan Nasrallah şehit oldu Hasan Nasrallah şehit oldu
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!