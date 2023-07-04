Kocaelispor yeni kalecisine kavuştu

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

- Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.

Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.