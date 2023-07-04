Kocaelispor yeni kalecisine kavuştu
Spor Toto Süperlig'e yükselen Kocaelispor, bu sezon sezon Eyüpspor'da forma giyen Harun Tekin ile sözleşme imzaladığını bildirdi.
KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:
- Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.
Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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