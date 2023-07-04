Kocaelispor yeni kalecisine kavuştu

Spor Toto Süperlig'e yükselen Kocaelispor, bu sezon sezon Eyüpspor'da forma giyen Harun Tekin ile sözleşme imzaladığını bildirdi.

Kocaelispor yeni kalecisine kavuştu
Süleyman Daban Süleyman Daban

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un kaleci Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

- Kulübümüz, Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.

Tekin ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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