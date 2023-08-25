Kocasinan Yemlihaspor sezonu açtı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Yemlihaspor, Erkilet Stadı’nda yaptığı antrenman ile 2023-2024 sezonunu açtı.

Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Amatör Küme’de kalarak hedefine ulaşan Mor-Beyazlı takım yeni sezonda zirve yarışı vermeyi hedefliyor.

KOCASİNAN SEZONU AÇTI!

Kulüp Başkanı Ahmet Adıbelli yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ederken, yeni sezonda önemli başarılar hedeflediklerini söyledi.

Adıbelli; "Geçen sezonki kadromuzdan önemli isimleri takımda tuttuk. Bunun yanında yeni takviyeler yapıyoruz. Sezonun ilk antrenmanını yaptık. Takımda keyifler yerinde. Aramıza yeni katılacak isimler ile daha da güçlü bir kadroya sahip olacağız” dedi.

Öte yandan, sezonun ilk antrenmanında 1997-98 sezonunda Yemlihaspor forması ile Amatör Lig gol kralı olan ve şu anda kulüp yönetiminde bulunan Mustafa Çakır’ın doğum günü kutlandı.