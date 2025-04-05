Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe oldu

2025 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali’nde İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Medicana, güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit’i set vermeden 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte Kupa Voley'i toplamda beşinci kez kazanmış oldu.

Final karşılaşması boyunca her iki takım da yüksek tempoda mücadele etti. Ancak Fenerbahçe Medicana, kritik anlarda hata yapmayarak rakibine üstünlük kurmayı başardı. Karşılaşmanın setleri 26-24, 25-22 ve 28-26’lık skorlarla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Maç toplamda 86 dakika sürdü.

MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Stysiak)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Boden, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack (Simge Aköz, Hande Baladın, Rettke)

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, final sonrası yayımladığı mesajla Fenerbahçe Medicana'yı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, “İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nı kutluyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı’nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da gösterdikleri performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.