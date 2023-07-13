Lebron James basketbolu bırakıyor mu? Emeklilik dedikodularına son noktayı koydu!

Lebron James, NBA ve dünya basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Uzun yıllardır sergilediği performans ve kazandığı başarılarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 38 yaşındaki Lebron James, kariyerinin son dönemlerini yaşıyor.

LeBron James, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı final serisini Denver Nuggets'a karşı 4-0 kaybetmesinin ardından basketbola devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini belirtmişti.

Lebron James hakkında çıkan emeklilik dedikoduları ile birlikte yıldız ismin basketbolu bırakacağı iddia edilmişti.

LEBRON JAMES DEDİKODULARA SON NOKTAYI KOYDU!

Yıldız basketbolcu, hakkında çıkan emeklilik dedikodularına ESPN'nin ödül töreninde yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Önümüzdeki sezon da Los Angeles Lakers forması ile NBA'de mücadele edeceğini söyleyen Lebron James şu ifadeleri kullandı:

- Sezon sonunda basketbol oynamaya devam edip etmeme konusunda kararsızdım. Kendi kendime bu oyunu hakkını vererek oynamaya devam edebilir miyim diye sordum. Aslında bu soruyu 2 yıldır kendime soruyorum. Oyunun hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm zaman bırakacağım. Ancak o gün henüz gelmedi.

Lebron James, ESPN ödül töreninde "rekor kıran performans" ödülüne layık görüldü.

38 yaşındaki James, geçen sezon Kerim abdul Cabbar'a ait rekoru geçerek NBA tarihinde en çok sayı atan oyuncu ünvanını ele geçirmişti. James, NBA'deki 19 yılında toplam 38 bin 652 sayı kaydetti.

NBA'de 21. sezonunu geçirecek Lebron James; Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish, Kevin Willis ve Vince Carter'ın ardından bunu başaran 6. oyuncu olacak.