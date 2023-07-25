Lebron James'in oğlu Bronny antrenman sırasında kalp krizi geçirdi!

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'in yıldız oyuncusu Lebron James'in oğlu Bronny ,antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.Basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Bronny'in ,hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İşte detaylar...

Lebron James'in oğlu Bronny antrenman sırasında kalp krizi geçirdi!
Lebron James ve oğlu Bronny
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny,  basket antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdi.

James ailesinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Bronny'nin, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İlk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Bronny'nin sağlık durumunun, normal düzeyde olduğu ifade edildi. LeBron James ve eşi Savannah'ın, olayın ardından acil müdahalede bulunan sağlık ekiplerine "kalpten teşekkür ettiği" de vurgulandı.

Lebron James'in oğlu Bronny

NBA'in efsane isimlerinden Magic Johnson, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Bronny'nin hızlı ve tam iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin basketbol takımına katılan Bronny de babası gibi profesyonel bir basketbolcu olmayı hedefliyor.

NBA'in efsane isimlerinden Magic Johnson, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bronny'nin hızlı ve tam iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

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