Liverpool puan farkını 8’e çıkardı

İngiltere’de Liverpool, İspanya’da Barcelona, Almanya’da Bayern Münih, İtalya’da Napoli ve Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG), liderlik koltuğunda oturuyor.

LIVERPOOL, SOUTHAMPTON’U YENEREK FARKI BÜYÜTTÜ

Premier Lig lideri Liverpool, 2-1 geriye düştüğü Southampton deplasmanında Dominik Szoboszlai ve Muhammed Salah’ın golleriyle maçı 3-2 kazandı. Bu galibiyetle Manchester City’nin kaybettiği haftada farkı açmayı başaran Liverpool, zirvede rahat bir nefes aldı. Tottenham ise konuk olduğu Manchester City’yi 4-0 mağlup ederek, son şampiyonun 5 maçlık mağlubiyet serisini sürdürmesine neden oldu. Bu düşüş aynı zamanda Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola’nın kariyerinin en uzun mağlubiyet serisi oldu.

Zirve takımlarından Chelsea, Leicester City’yi 2-1, Arsenal ise Nottingham Forest’ı 3-0 mağlup etti. Brighton, Bournemouth’u 2-1 yenerek galip geldi. 12. haftada 31 puana ulaşan Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

BARCELONA PUAN KAYBETSE DE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

La Liga lideri Barcelona, Celta Vigo deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2’lik beraberlikle iki hafta üst üste puan kaybetti. Ancak Barcelona, zirvedeki yerini korumayı başardı. Real Madrid ise Leganes karşısında 3-0’lık net bir galibiyet elde etti. Milli oyuncu Arda Güler, maçta 75 dakika sahada kaldı ve bir asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Barcelona, 14. hafta sonunda 34 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid 30, Atletico Madrid 29 ve Villarreal 25 puanla Barcelona’yı takip etti.

BAYERN MÜNİH, KANE’İN HAT TRİCK’İYLE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bundesliga’da Bayern Münih, Harry Kane’in hat-trick’le yıldızlaştığı maçta Augsburg’u 3-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı. Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund evinde Freiburg’u 4-0 mağlup etti. Ligde 11. hafta sonunda 29 puanla Bayern Münih, zirvede yer alırken,

Eintracht Frankfurt (23), Leipzig (21), Bayer Leverkusen (20) ve Borussia Dortmund (19) puanla takip ediyor.

NAPOLİ ROMA’YI 1-0 YENEREK ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Serie A’da lider Napoli, Roma’yı 1-0 yenerek iki maç sonra galip geldi. Atalanta ise üst üste 7. galibiyetini alarak zirveye yaklaşmaya devam etti. Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Hellas Verona deplasmanını 5-0 kazandı. Juventus ise Milan deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Napoli, 13. haftada 29 puanla zirvede yer aldı. Atalanta, Inter, Fiorentina ve Lazio 28’er Juventus ise 25 puanla puanla lideri takip etti.

PSG, TOULOUSE ZAFERİYLE NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Fransa Ligue 1’de PSG, Toulouse’u 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Monaco ise Brest’i 3-2 mağlup ederek zirve takibini devam ettirdi. PSG, 32 puanla liderliğini korurken, Monaco 26, Marsilya ise 23 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.