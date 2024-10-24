Lyon-Beşiktaş maçı canlı izle! TRT Spor canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, lig aşamasındaki üçüncü hafta maçında deplasmanda Olimpik Lyon'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 36. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 17 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Konyaspor'u 2-0 yenmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Lyon ise Fransa liginde 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla 7. sırada yer alan Lyon, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Olympiakos'u 2-0, ikinci maçında ise Rangers'ı 4-1'lik skorlarla mağlup etmişti. 6 puanı bulunan Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Olimpik Lyon ile yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çalacak. Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 247. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Olimpik Lyon maçıyla Avrupa kupalarında 247. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 329 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GENİŞ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

İLK 11'LER

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı, TSİ 22.00'de başlayacak. Lyon-Beşiktaş maçı TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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