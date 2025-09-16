MAÇ BAŞLADI Benfica – Karabağ maçı CANLI İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Karabağ karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması bu akşam başlıyor. İlk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Fenerbahçe’yi eleyen Benfica ile Karabağ arasında oynanacak mücadele olacak. Sporseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor.
Benfica – Karabağ maçı hangi gün, saat kaçta?
Karşılaşma 16 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00’de oynanacak.
Benfica – Karabağ maçı nerede oynanacak?
Maç, San Mames Stadyumu’nda oynanacak.
Benfica – Karabağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadele ücretli üyelikle izlenebilecek.