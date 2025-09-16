MAÇ BAŞLADI Benfica – Karabağ maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması bu akşam başlıyor. İlk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Fenerbahçe’yi eleyen Benfica ile Karabağ arasında oynanacak mücadele olacak. Sporseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor.

Benfica – Karabağ maçı hangi gün, saat kaçta?

Karşılaşma 16 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00’de oynanacak.

Benfica – Karabağ maçı nerede oynanacak?

Maç, San Mames Stadyumu’nda oynanacak.

Benfica – Karabağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadele ücretli üyelikle izlenebilecek.