MAÇ BAŞLIYOR! Fenerbahçe – Feyenoord maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fenerbahçe ile Feyenoord, rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, “Fenerbahçe – Feyenoord maçı Exxen tek maç satın alma var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Exxen’de tek maç satın alma seçeneği bulunmazken, maçı izlemek isteyenlerin platforma aylık ya da yıllık üyelik oluşturması gerekiyor.

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇI DETAYLARI

Stat: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Yayın: Exxen (Canlı)



Şampiyonlar Ligi’ndeki bu kritik karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.



Fenerbahçe sahaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran ve En-Nesyri ile çıkacak.



Feyenoord’da ise Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer ve Ueda forma giyecek.