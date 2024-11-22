Manchester City Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Manchester City, Teknik Direktör Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. 53 yaşındaki teknik direktör, kulüple geçirdiği 8 sezon boyunca 18 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Guardiola, sözleşme uzatılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Burada 9. sezonum ve birlikte birçok unutulmaz deneyim yaşadık. Kulüp için özel hislerim var. Mutlu olduğum bir ortamda 2 sezon daha kalacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Guardiola'nın sözleşme uzatması, kulübün geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City, Premier Lig ve uluslararası arenada kazandığı başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yeni anlaşma, kulübün başarısının devamlılığını sağlama adına stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.