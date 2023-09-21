Manchester United taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor
Manchester United'ın bu sezon sıklıkla eleştirilen tecrübeli kalecisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında yine hatalı goller yedi.Bu yaşananların ardından Manchester United taraftarı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Altay Bayındır'ı kalede istediklerini belirttiler.
Leroy Sane'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada dalga konusu oldu.
ALTAY BAYINDIR'I İSTİYORLAR
Onana, sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda golü engelleyemedi ve topu ağlarında gördü. Hakkında birçok troll paylaşım yapılan Andre Onana, sosyal medya kullanıcılarının espri aracı haline geldi.
Öte yandan özellikle Manchester United taraftarları, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.
İngilizler, sürekli hatalı goller yiyen Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın denenmesi gerektiğini yazdı.