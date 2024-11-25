Maradona’nın ardından 4 yıl geçti!

25 Kasım 2020’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Arjantinli yıldız, futbol tarihine damga vuran isimlerden biri olarak, kulüp ve milli takımla kazandığı başarılarla ölümsüzleşti. Boca Juniors, Barcelona ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Maradona, toplamda 9 şampiyonluk yaşarken, Arjantin Milli Takımı’yla 1986 Dünya Kupası’nı kazandı.

TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA

Çoğu futbol otoritesine göre, Brezilyalı Pele ile birlikte “tarihin en iyi futbolcusu” olarak kabul edilen Maradona, kimilerine göre Pele’den bile daha yetenekliydi.

30 Ekim 1960’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Maradona, mütevazı bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Babası fabrika işçisi, annesi ise ev hanımıydı. Futbol yeteneği daha 8 yaşındayken keşfedilen Maradona, mahalle takımı Estrella Roja’da oynamaya başladı. Ardından altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile henüz 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerindeki ilk büyük başarısını ise 1981’de Boca Juniors ile lig şampiyonluğu yaşayarak elde etti.

1982 yılında Avrupa’nın büyük kulüplerinden Barcelona’ya transfer olan Maradona, İspanyol ekibinde 58 maça çıkıp 38 gol kaydetti. Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla 1983 yılında Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası’nı kazandı.

NAPOLİ’DE BİR EFSANE DOĞUYOR

1984 yılında İtalyan kulübü Napoli’ye transfer olan Maradona, burada adeta bir efsaneye dönüştü. Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 259 maça çıkıp 115 gol atan Maradona, takımı ligdeki devlerle mücadele edebilecek seviyeye taşıdı. Napoli ile 2 Serie A şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.

Napoli’den sonra Sevilla, Newell’s Old Boys ve son olarak eski takımı Boca Juniors’ın formasını giyen Maradona, 1997 yılında futbol kariyerini noktaladı. Formasını giydiği takımlarla toplamda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydederek futbol sahnesine veda etti.

Diego Maradona, sadece kazandığı kupalar ve attığı gollerle değil, futbol sahasındaki benzersiz yeteneği ve liderliğiyle de unutulmaz bir iz bıraktı. Napoli’de bir şehri yeniden ayağa kaldıran, 1986 Dünya Kupası’nda “Tanrı’nın Eli” golüyle tarihe geçen Maradona, futbolun en büyük ikonlarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

BÜYÜLEYİCİ KARİYERİN GÖLGESİNDEKİ SKANDALLAR

Diego Maradona’nın eşsiz futbol kariyeri, saha dışındaki skandallarla da sıkça gündeme geldi. Arjantin’in 1990 Dünya Kupası’nda finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Maradona, 1991 yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 15 ay ceza aldı. Bu bağımlılığı, 1994 Dünya Kupası sırasında da başına dert oldu ve yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edildi.

Uyuşturucu sorunları, Maradona’nın hayatında yalnızca sportif değil, sağlık açısından da ciddi sonuçlar doğurdu. 2004 ve 2007 yıllarında yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Ayrıca, Napoli forması giydiği 1984-1991 yıllarından kalan 37 milyon avronun üzerindeki vergi borcu, İtalyan yetkililerle sürekli sorun yaşamasına neden oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE BAŞARI GELMEDİ

Futbolculuk kariyerinde adını altın harflerle yazdıran Maradona, teknik direktörlükte aynı başarıyı yakalayamadı. 1994’te Textil Mandiyu, 1995’te ise Racing takımlarında görev alarak başladığı teknik direktörlük kariyeri, Arjantin Milli Takımı ile zirveye çıkma fırsatı yakalasa da başarılarla taçlanmadı.

2008 yılında Alfio Basile’nin yerine Arjantin Milli Takımı’nın başına getirilen Maradona, 2010 Dünya Kupası’nda takımı çeyrek finale taşıdı. Ancak Almanya’ya 4-0 yenilerek elenmesi, görevine son verilmesine yol açtı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca kamuoyuyla sık sık polemik yaşayan Maradona, elemelerdeki Uruguay galibiyeti sonrası basın mensuplarına hakaret ettiği için FIFA tarafından 2 ay men cezası aldı.

Maradona daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde El-Vasl ve El-Fujairah, Meksika’da Dorados de Sinaloa ve son olarak Arjantin’de Gimnasia de La Plata takımlarını çalıştırdı. Ancak bu görevleri de, futbolculuk kariyerindeki ihtişamlı başarıların gerisinde kaldı.

MARADONA’SIZ ARJANTİN DÜNYA KUPASI ZAFERİNİ KUCAKLADI

Diego Maradona’nın hayatta olmadığı ilk FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin, tarih yazdı.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşan Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçı penaltı atışları sonucunda 4-2 kazanarak şampiyon oldu. Bu zafer, 1978 ve 1986’nın ardından ülkenin üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğu olarak tarihe geçti.