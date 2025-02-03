Mario Lemina yeniden Galatasaray’da! Sarı-Kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Galatasaray, Mario Lemina’yı 2.5 milyon pound (3 milyon euro) karşılığında Premier League ekibi Wolverhampton’dan sezon sonuna kadar kiraladı.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk’un bizzat devreye girdiği transferde, deneyimli hoca Lemina ile birebir görüşerek projelerini anlattı. Okan Buruk’un sunduğu planlardan etkilenen Gabonlu orta saha, Galatasaray’a dönmeye karar verdi.

5 YIL SONRA YENİDEN SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK

2019/20 sezonunda Southampton’dan kiralık olarak Galatasaray’da oynayan ve taraftarın beğenisini kazanan 31 yaşındaki Lemina, tam 5 yıl sonra yeniden Aslan oldu.