Merih Demiral: 4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu

A Milli Takım’ın Gürcistan’ı 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Merih Demiral, karşılaşmanın Kocaeli’de oynanması için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu’na baskı yaptıklarını söyledi

A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli savunma oyuncusu Merih Demiral, Gürcistan galibiyeti sonrası basın mensuplarına konuştu. Kocaeli Stadyumu’nda 4-1 kazanılan maçta iki gol atan Demiral, “Çok mutlu ve çok gururluyuz. Memleketimde olmamın da ayrı bir gururu var. Küçükken bu sokaklarda top oynarken bunun hayalini kuruyordum. Allah bana bunu nasip etti. Taraftarlara, Hodrimeydan’a, bütün Kocaeli’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Maçın Kocaeli’de oynanması süreciyle ilgili de konuşan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
“4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. İbrahim başkana biraz baskı yaptık Kocaeli’de oynansın diye. Onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler. İnşallah böyle devam ederiz.”

Galibiyetin ardından oluşan 6 puanlık farkı da değerlendiren Demiral, “Farkı 6 puana çıkardık. Böyle oynarsak her maçta iyi performans gösteririz. Bugün gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk. Önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçları alıp Dünya Kupası’nda olacağız inşallah.” diye konuştu.

Alpay Özalan’dan sonra Dünya Kupası Elemeleri’nde 3 gol atan ilk savunma oyuncusu olmanın hatırlatılması üzerine Demiral, “Çok mutluyum, Alpay hocaya da selam olsun. Çok özel bir geceydi bizim için.” dedi.

Kafa golleriyle ilgili soruya ise, “Hakan ağabey sağ olsun kafama atıyor topu, bize dokunmak kalıyor. Hakan Balta hocamız da çok yardımcı oluyor. Her maçtan önce bu pozisyonlara çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

Son olarak gol sevincindeki bozkurt işaretiyle ilgili konuşan Demiral, “O konulara çok girmek istemedik. Sadece mutluyduk. Milli takımda oynamaktan her zaman gurur duyuyorum. İnşallah hiçbir zaman mahcup olmayız.” ifadelerini kullandı.

