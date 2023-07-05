Mete Gazoz'u yıkan haber! Hayatını kaybettiği açıklandı

Milli okçu Mete Gazoz'u yıkan haber gündeme düştü. Türkiye Okçuluk Federasyonu, milli okçunun dedesi Osman Gazoz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz'un babası, antrenör Meral Gazoz'un kayınpederi, sporcular Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un vefat ettiği belirtildi.

SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Osman Gazoz'un cenaze namazı bugün Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi'nde kılındı.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Gazoz'un (73) cenazesi, Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Gazoz'un oğlu Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, torunu Mete Gazoz ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile vatandaşlar katıldı.