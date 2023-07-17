Milletler Ligi finalinde şok eden olay! Eda Erdem ne yapacağını bilemedi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz, rakibini 25-22, 19-25, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etmeyi başararak altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon olmayı başaran Filenin Sultanları, dünya sıralamasında da ilk kez birinci sıraya yükselme başarısı elde etmiş oldu.

Filenin Sultanları, 1992'de Balkan Şampiyonası'nda, 2005'te Akdeniz Oyunları'nda, 2014'te CEV Avrupa Ligi'nde, 2015'te Avrupa Oyunları'nda ve 2021'de İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Filenin Sultanları böylece tarihindeki en büyük başarısını FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak yaşamış oldu. Türkiye, kadın voleybolunda dünya şampiyonu olarak A Milli Takım seviyesindeki 6. madalyasını elde etti.

ORGANİZASYON KOMİTESİNDEN BÜYÜK SKANDAL!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından büyük bir skandala imza atıldı.

Karşılaşmanın bitimiyle voleybolcularımız şampiyonluk sevinci yaşarken FIVB 1. asbaşkanı sahaya girerek kupayı adeta Eda Erdem'in eline tutuşturdu.

Kupanın maç biter bitmez, kupa töreni yapılmadan takımımıza verilmesi o anları izleyenleri büyük şaşkınlığa uğrattı.

🇹🇷 DÜNYANIN EN HIZLI KALDIRILAN KUPASI KAPTAN EDA ERDEM'İN ELLERİNDE! pic.twitter.com/cMdnztN4nW — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 17, 2023

EDA ERDEM NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluğunun ardından kupanın tören düzenlenmeden kaptan Eda Erdem'e verilmesi büyük şaşkınlığa sebep olurken Eda Erdem de o anlarda ne yapacağını bilemedi.

Büyük şok yaşayan Eda Erdem, gözleriyle yetkili birini aradı. Daha sonra takım arkadaşlarına dönerek kupayı havaya kaldıran Eda Erdem, takımla birlikte şampiyonluğu kutladı.

KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaşanan skandalın ardından yapılan hatadan kısa sürede dönüldü. Organizasyon yetkilileri daha sonra şampiyon voleybolcularımız için bir platform kurdu.

Ay-yıldızlı ekip kurulan platformda düzenlenen törenle birlikte kupayı aldı ve şampiyonluğu kutladı.

Finalin ardından hafızalarda kalan skandal anlar, sosyal medyada da büyük tepki çekti.