Milli atlet Tuğba Danışmaz Finlandiya'da ikinci oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda kadınlar üç adım atlamada ikinci oldu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz Finlandiya'da ikinci oldu
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turku kentindeki yarışmada Tuğba, 14,03'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Kadınlar üç adım atlamada birinciliği ise 14,20 metrelik atlayışıyla Jamaikalı Shanieka Ricketts elde etti.

Tuğba Danışmaz, İstanbul'da yapılan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14,31 metreyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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