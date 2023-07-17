Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz TBF'yi ziyaret etti

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Yılmaz ile antrenörü İsmail Uğurlu, Türkiye Bisiklet Federasyonunu ziyaret etti. TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat, milli bisikletçiyi tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Ramazan Yılmaz için pasta kesilirken, Bahattin Akyön, şu ifadeleri kullandı: