Milli Dansçılar Polonya'dan Madalya ile Döndü

Milli Dansçılar Polonya'dan madalya ile döndü. Polonya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Battles ve Breaking Şampiyonası'nda milli dansçılar, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Milli Dansçılar Polonya'dan Madalya ile Döndü
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Milli dansçılar, Dünya Hip Hop Battles ve Breaking Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen organizasyona 32 ülkeden 4 bin 500 sporcu katıldı.

Dünya Hip Hop Battles ve Breaking Şampiyonası'nda 4 Madalya

Türkiye'nin 56 dansçıyla temsil edildiği organizasyonda milli sporculardan Ceylin Han Çinkitaş breaking junior kategorisinde, Mina Cemre Hepgür ise hip hop battle solo çocuk kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonda Emine Ayza Türkçü hip hop solo kategorisinde gümüş, Mina Cemre Hepgür ile Melis Devrim ise hip hop battle duo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# dans # Türkiye Dans Sporları Federasyonu # Polonya
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