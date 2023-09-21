Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Şampiyonu
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
🇹🇷BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU! 🥇— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 21, 2023
🤼♂️ Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde 🇲🇳Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla mağlup eden sporcumuz, altın madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler Buse! 👏 pic.twitter.com/OM5GZsotcW