Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Şampiyonu

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Ayrıntılar geliyor...

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Şampiyonu

Ayrıntılar geliyor...

# dünya güreş şampiyonası
Çok Okunanlar
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
8 ilçede sular akmayacak! İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! TÜİK açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
21 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Emin Gürses'ten Putin Yorumu: "Türkiye İçin Şans!" Prof. Dr. Emin Gürses'ten Putin Yorumu: "Türkiye İçin Şans!" Su faturasını azaltacak yöntemler nelerdir? Su faturasını azaltacak yöntemler nelerdir?