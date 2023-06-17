Milli güreşçilerden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle döndü

Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan, Milli güreşcilerimiz ülkemizi gururlandırarak zaferler kazandı.

Milli güreşçilerden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan zaferle döndü
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Arnavutluk'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde, milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Serbest stil 110 kiloda milli sporcu Ruşen Arda Güler, bağımsız sporcu Yaraslau Kokhan'ı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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