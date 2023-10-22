Milli Halterciler Bosna'da Altın Madalya Kazandı

Milli Halterciler Tuğba Kılıç ve Meryem Baran'dan Türkiye'yi gururlandıran başarı. Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada Kılıç ve Baran altın madalya kazandı.

Milli Halterciler Bosna'da Altın Madalya Kazandı
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Milli halterciler Tuğba Kılıç ile Meryem Naz Baran, Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım sporcuları Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Open Bosna Kupası'nda mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 59 kiloda Tuğba Kılıç ve 55 kiloda Meryem Naz Baran şampiyon oldular." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# halter # Türkiye Halter Federasyonu # bosna hersek
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