Milli Judocu Ayten Yeksan’dan Avrupa Açık’ta bronz madalya

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Açık Judo Turnuvası’nda milli sporcu Ayten Yeksan, kadınlar 63 kilo kategorisinde mücadele etti. Türkiye Judo Federasyonu’nun açıklamasına göre Ayten, turnuvada İsviçreli Chiara Friden, Macar Brigitta Varga ve Fransız Rania Drid’i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rumen rakibi Amanda Torres’e mağlup olan Ayten, üçüncülük maçında Avusturyalı Lisa Tretnjak’ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarısıyla milli sporcu, uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etti.