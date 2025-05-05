Milli Judoculardan İstanbul’da madalya yağmuru

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda Türk milli takımı önemli bir başarıya imza attı. 31 ülkeden toplam 505 judocunun katıldığı dev organizasyonda Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Altın madalya, erkekler +100 kiloda mücadele eden Recep Ergin’den geldi. Ergin, finalde Japon rakibi Gai Hatakeyama’yı mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı ve İstiklal Marşı’nı İstanbul’da yankılattı.

KADINLARDAN ÜÇ BRONZ MADALYA

Milli kadın judocular da organizasyonda başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

48 kiloda Zilan Ertem,

63 kiloda Sinem Oruç ve

+78 kiloda Sema Mete,

kendi sıkletlerinde bronz madalyaya uzanarak Türkiye’ye toplamda 3 madalya daha kazandırdı.