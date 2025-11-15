MİLLİ MAÇ KESİNTİSİZ İZLE! Türkiye–Bulgaristan maçı saat kaçta hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir maç için sahne Bursa oldu. A Milli Takım, grup etabındaki beşinci karşılaşmasında Bulgaristan’ı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda konuk ediyor. Gruptaki avantajını sürdürebilmek için en az bir puana ihtiyaç duyan ay-yıldızlı ekip, mücadelede taraftar desteğini arkasına alacak.

Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Türkiye’nin galibiyet hedefiyle çıktığı maç, E Grubu’ndaki sıralama açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, Bulgaristan karşılaşmasını 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynuyor. Mücadele, 25 bin 213 kişilik kapasitesiyle Bursa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan ile oynadığı karşılaşma başladığında, TV8’in canlı ve şifresiz yayını üzerinden mücadele izlenebiliyor.