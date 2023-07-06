Milli yıldızımız İtalya radarında!
A Milli Takımda forma giyen ve La liga da başarılı sezon geçiren milli yıldızımız İtalya'nın köklü kulübünün radarına girdi. En son 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan, İtalya'nın köklü kulüplerinden biri olan Juventus o Türk ismi kadrosuna katmak istiyor.
İtalya basınına göre, İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus, A milli takımımızda forma giyen Enes Ünal ile ilgileniyor.
Serie A liginde istediği başarıyı gösteremeyen Juventus, 2022-2023 sezonunu 7.sırada bitirmişti. İtalyan devi en son 2019-2020 yılında şampiyonluk yaşamış, 6 yıl üst üste şampiyonluk yüzü görmüştü.
İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus, 3 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı. Juventus, bu sene kadroda köklü değişiklikler yapmaya düşünürken, Massimiliano Allegri'den, La liga'da başarılı sezon geçiren Enes Ünal hamlesi geldi.
1,87 Boyundaki A Milli Takımımızda da forma giyen Enes Ünal, La Liga'da bu sene gösterdiği performansla ile gözleri üstüne çekmiş, birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda.
A Milli oyuncumuz Enes Ünal bu sezon, Getafe'de 35 maça çıkmış, 14 kez fileleri havalandırmış, 3 asist yapmıştı.
İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus, 25 milyon euro değerindeki, Milli oyuncumuz için 30 milyon euro teklif ile İspanyol kulübü Getafe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.