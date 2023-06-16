Milli yüzücüler Yunanistan'da 4 madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larissa kentinde gerçekleştirilen Comen Kupası'nda Demir Özdemir, Ahmet Mete Boylu, Emre Onuş ve Tuncer Berk Ertürk'ten oluşan 4x100 metre serbest erkek bayrak takımı 3.29.94'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Beren Başaran, Duru Türkmen, Elif Saka ve Nehir Öner'den oluşan 4x100 metre serbest kadın bayrak takımı da 3.56.66'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Comen Kupası'nda ay-yıldızlı yüzücü Kadem Göksu Erdağlı ise 400 metre serbestte 3.54.66'lık derecesiyle altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Kupada milli sporculardan Kuzey Tunçelli ise 400 metre serbestte 3.54.85'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.