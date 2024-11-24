MKE Ankaragücü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında futbol oynayıp sohbet ettikleri çocuklara mont, bere ve atkı hediye edildi. Ayrıca, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitimcilere destek mesajı verdi.

BAŞKAN FIRAT'TAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ziyarete, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Kenan Koçak ve futbolculardan Tolga Ciğerci, Ertaç Özbir, Ali Kaan Güneren ile Osman Çelik’in yanı sıra güreş antrenörü Fevzi Çakmar, güreşçiler Nurefşan Uyanık ve Yaren Adıyaman da katıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "MKE Ankaragücü ailesi olarak evlatlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtiyorum. Bugünün birlik ve beraberliğini hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.

ÖZTÜRK ''MKE ANKARAGÜCÜ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.''

Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü İsmet Öztürk ise, MKE Ankaragücü Kulübü’nün sporun yaygınlaştırılması ve çocuklara spor sevgisi aşılanmasındaki desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertlilerin sohbet ettikleri çocuklarla futbol oynadığı öğrenildi. Kulüp heyeti, günün anısına çocuklara hediyelerini takdim ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.