Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın Molde maç kadrosu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde yüzünü yeniden Avrupa'ya dönüyor.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak. Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MOLDE MAÇ KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER



Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjø, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Cédric Bakambu.