Mourinho’dan ocak hamlesi: Fenerbahçe’nin hedefinde İtalyan futbolcu var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden başlattı. Ocak ayında takıma güç katacak isimler üzerine yoğunlaşan Portekizli teknik adam, Fiorentina’da forma giyen 32 yaşındaki sol bek Cristiano Biraghi’yi yönetimden özellikle talep etti.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Fenerbahçe’nin yanı sıra Napoli de Biraghi’nin peşinde. Serie A temsilcisinin, tecrübeli sol bek için devre arasında devreye girebileceği belirtilirken, bu durumun transfer sürecini karmaşık hale getirebileceği ifade ediliyor.

FIORENTINA’DAN YEŞİL IŞIK

Fanatik’in haberine göre, Fiorentina’nın, Cristiano Biraghi’nin devre arasında takımdan ayrılmasına izin vereceği konuşuluyor. Bu durum, Fenerbahçe için fırsat yaratırken, oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıp bakmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

32 yaşındaki İtalyan sol bek, bu sezon Fiorentina formasıyla 13 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve oyun bilgisiyle dikkat çeken Biraghi’nin, Fenerbahçe’nin savunma hattına güç katabileceği düşünülüyor.

Şampiyonluk yarışında geri düşen Fenerbahçe, Mourinho’nun belirlediği hedefler doğrultusunda takımı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetim, Biraghi transferini bir an önce sonuçlandırmak için Fiorentina ile temaslarını sıklaştırmış durumda.