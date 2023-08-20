Nicolas Pepe Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya yakın olduğu söylenen Fransız oyuncu Nicolas Pepe'nin Beşiktaş'a gitmeyeceği öne sürüldü.

Nicolas Pepe Beşiktaş'ın teklifini reddetti
Nicolas Pepe Beşiktaş'ın teklifini reddetti
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir süredir Arsenal'in yıldız oyuncusu Nicolas Pepe'yi gündemine almıştı.Son alınan bilgilere göre Nicolas Pepe siyah-beyazlıların yaptığı teklifi reddedip Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi.

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Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya yakın olduğu söylenen Fransız oyuncu Nicolas Pepe'nin Beşiktaş'a gitmeyeceği öne sürüldü.Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Nicolas Pepe bilmecesi sürüyor.

L'Equipe'den Loic Tanzi'nin haberine göre Nicolas Pepe, Beşiktaş'a gitmeyecek.

Nicolas Pepe Beşiktaş'ın teklifini reddetti - Resim : 2

Haberde Arsenal takımından ayrılması beklenen oyuncunun Türkiye'den gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Lille'de yaptığı çıkışla 2019'da Arsenal'a transfer olarak Premier Lig'e adım atan Pepe, burada beklenilen performansı gösteremedi.

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# Pepe # arsenal
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