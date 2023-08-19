Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! İşte transferin mali detayları

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. İki takımın da resmen duyurduğu transfere ilişkin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasının detayları da açıklandı.İşte transferin mali detayları...

Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! İşte transferin mali detayları
Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!
Editör: Nihat Çarboğa
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Bir süredir beklenen transfer resmen gerçekleşti. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Nicolo Zaniolo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Galatasaray, gerçekleşen transfere ilişkin anlaşma şartlarını da Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İŞTE TRANSFERDEN ELDE EDİLECEK GELİR

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Aston Villa'ya transfer olduğunu belirtti. Bu anlaşma kapsamında Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta 5 milyon Euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin Euro'ya çıkan şarta bağlı bonus geliri elde edecek.

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Nicolo Zaniolo'nun zorunlu satın alma maddesindeki transfer bedelinin ise 22.5 milyon Euro olduğu açıklandı. Buna ek olarak ise anlaşma kapsamında 15.5 milyon Euro şarta bağlı konusların yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'dan transferin mali yönüne ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! İşte transferin mali detayları - Resim : 2

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC ‘ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."

ROMA'NIN %20 PAYI VARDI

Galatasaray, 8 Şubat tarihinde Zaniolo'nun Roma'dan transferine ilişkin yaptığı KAP bildiriminde elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'sinin İtalyan kulübüne ödeneceğini açıklamıştı.

Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo konusunda Aston Villa ile yaptığı anlaşmada ise oyuncunun anlaşmanın tarafları dışındaki üçüncü bir takıma transferinde satış bedeli karının %10'unun kendilerine ödeneceğini duyurdu.

# aston villa # Galatasaray # Nicolo Zaniolo
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