Nuray Güngör halterde dünya şampiyonu

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında milli sporcular madalya kazanmaya devam ediyor. 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun 4'üncü gününde 64 kilo kadınlarda Nuray Güngör koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu ve İstiklal Marşımızı okuttu. Milli sporcu silkmede ise 120 kilo ile bronz madalya kazandı.

Bu sıklette milli sporcu Aysel Özkan koparmada 98 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede 115 kilo ve toplamda da 213 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı.