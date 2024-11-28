O kayak merkezi sezonu erkenden açtı

Palandöken, sezonu erken açarak kayak severleri ağırlamaya başladı. Pistler, mükemmel kar kalitesiyle 2025'e hazır.

Sude İnak Sude İnak
O kayak merkezi sezonu erkenden açtı
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3 gün aralıksız devam eden kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun erken açılmasına sebep oldu. Sezon açılışı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi kayak severlere ücretsiz imkanlar sundu. Hem sezonun ilk kayak keyfini hem de karın güzelliğini yaşamak isteyen yüzlerce kayakçı Palandöken'e geldi. Kayakçılar sevinçlerini ifade ederken ilk günün ücretsiz olmasının fırsatını değerlendirdiklerini ve karın kaymaya oldukça müsait olduğunu söylediler.

Uluslararası platformlarda da oldukça ilgi gören Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu imkanlar ve alternatif etkinliklerle meraklılarının ilgisini çekiyor.

Palandöken'deki pistler, toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunuyor. Toz kar, ince, hafif ve taze karın gevrek halini temsil ediyor. Bu kar yapısı kayakçılar için en iyi imkanları sağlayarak pürüzsüz bir yüzey sunuyor, bu da daha iyi bir kayma deneyimi anlamına geliyor. İnce kar tabakası, daha iyi manevra yapma ve hızlı kayma imkanı veriyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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