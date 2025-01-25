Osimhen sahneye çıktı, Galatasaray 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0'lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın tek golü, 22. dakikada Osimhen'in penaltısından geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Osimhen sahneye çıktı, Galatasaray 3 puanı kaptı!
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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek puan farkını korudu. Maçta tek golü 22. dakikada Osimhen penaltıdan kaydetti.

GALATASARAY'IN TEK GOLÜ OSIMHEN'DEN 

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, 22. dakikada Osimhen’in penaltı golüyle öne geçti. Konyaspor savunmasının hatası sonucu kazanılan penaltı, Galatasaray için avantaj sağladı. Osimhen, soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Galatasaray’ın golünden sonra Konyaspor, dengeyi sağlamak için çaba sarf etse de, savunmada ve hücumda istediği verimi alamadı. Konyaspor’un özellikle 60. dakikada Yunus Akgün ve Kaan Ayhan’ın etkili şutları, kaleci Slowik tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Galatasaray, maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürdü. 61. dakikada Osimhen’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top, Slowik’in kucağında kaldı. Ardından 69. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ara pasında Osimhen’in dar açıdan yaptığı vuruşta top, bir kez daha kaleci Slowik tarafından çıkarıldı.

KONYASPOR'UN SON ÇABALARI ETKİLİ OLMADI

Konyaspor ise maçın sonlarına doğru baskısını artırarak eşitliği yakalamaya çalıştı. 78. dakikada Sallai’nin sağ kanattan yerden yaptığı ortada Osimhen’in şutunu Slowik kurtardı.

Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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