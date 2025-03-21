PFDK'dan Süper Lig kulüplerine ceza yağdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de oynanan maçların ardından bazı kulüplere disiplin ihlalleri nedeniyle ceza verdi. Açıklanan kararlara göre, Galatasaray, Gaziantep FK, Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye çeşitli nedenlerle para ve tribün kapatma cezaları uygulandı.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, verilen cezaların gerekçeleri arasında taraftar olayları, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve zaman çizelgesine uymama gibi nedenlerin bulunduğu belirtildi.

EN AĞIR CEZA BEŞİKTAŞ'A KESİLDİ

PFDK, Beşiktaş’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 98 bin lira para cezası verdi. Ayrıca siyah-beyazlıların tribünlerinin bir bölümü de kapatılacak.

Benzer şekilde Konyaspor’a da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 468 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma yaptırımı uygulandı.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'YE DE YAPTIRIM

Trabzonspor’a, maç zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi nedeniyle 168 bin lira, taraftarlarının kötü tezahüratları sebebiyle ise 570 bin lira ceza kesildi. Bunun yanı sıra bordo-mavililer de tribün kapatma cezası aldı.

Fenerbahçe’ye de taraftarlarının çirkin tezahüratları ve saha olayları nedeniyle 336 bin lira para cezası uygulanırken, sarı-lacivertlilerin tribünlerinin bir bölümü de kapatıldı.

Galatasaray ve Gaziantep FK’ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası verildi. Ancak iki kulübe para cezası uygulanmadı.