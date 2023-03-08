Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar belirlendi.

Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu / 2023

Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen organizasyonda, kuraya ikinci torbadan giren A Milli Kadın Takımı, D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşti.

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.

Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.

 

MİLLİLER, ELEMELERDE GRUBUNU LİDER OLARAK TAMAMLAMIŞTI

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak lider unvanıyla finallere kalmıştı.

Evinde oynadığı karşılaşmalarda Polonya, Slovenya ve Arnavutluk'u yenen milliler, deplasmanda Slovenya ve Arnavutluk'u mağlup ederken, tek mağlubiyetini Polonya karşısında almıştı.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: İspanya, Yunanistan, Karadağ, Letonya

B Grubu: Belçika, İtalya, Çekya, İsrail

C Grubu: Fransa, Slovenya, Büyük Britanya, Almanya

D Grubu: Sırbistan, Türkiye, Slovakya, Macaristan 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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