PSG 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk hafta maçında Lorient'i ağırlayan son şampiyon PSG, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

PSG 1 puana razı oldu
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Fransa Ligue 1'de 2023-2024 sezonu heyecanı başladı.

Son şampiyon PSG, sezonun ilk hafta maçında sahasında Lorient'i ağırladı. Parc des Princes'teki karşılaşma baştan sonra PSG'nin kontrolü altında oynandı.

Girdiği pozisyonlardan yararlanamayan PSG, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.

Günün diğer maçında ise Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'ı 2-1 yendi.

# Ligue 1 # psg
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