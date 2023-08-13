PSG 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1'de 2023-2024 sezonu heyecanı başladı.

Son şampiyon PSG, sezonun ilk hafta maçında sahasında Lorient'i ağırladı. Parc des Princes'teki karşılaşma baştan sonra PSG'nin kontrolü altında oynandı.

Girdiği pozisyonlardan yararlanamayan PSG, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.

Günün diğer maçında ise Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'ı 2-1 yendi.