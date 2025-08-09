PSG - Tottenham UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham karşı karşıya gelecek. Dev final 13 Ağustos Çarşamba günü İtalya’da oynanacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
PSG - Tottenham UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi
Yayınlanma:

UEFA Süper Kupa finalinde futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Tottenham, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i 5-0 mağlup eden PSG, yeni sezona FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final oynayarak başlamış, Chelsea’ye 3-0 yenilmişti. Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ise finalde Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Sezona Thomas Frank yönetiminde hazırlanan İngiliz ekibi, hazırlık maçlarında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Maç programı
PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finali 13 Ağustos Çarşamba günü İtalya’nın Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

psg Tottenham canlı yayın hangi kanalda
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu