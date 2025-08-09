PSG - Tottenham UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

UEFA Süper Kupa finalinde futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Tottenham, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i 5-0 mağlup eden PSG, yeni sezona FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final oynayarak başlamış, Chelsea’ye 3-0 yenilmişti. Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ise finalde Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Sezona Thomas Frank yönetiminde hazırlanan İngiliz ekibi, hazırlık maçlarında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Maç programı

PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finali 13 Ağustos Çarşamba günü İtalya’nın Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.