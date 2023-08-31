RAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı

Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan geçen sene yurtdışına gitme isteği ile siyah-beyazlılardan 6.5 milyon euro ile İtalya ekibi Torino'ya transfer olmuştu.Orada istediği süreyi bulamayan Emirhan soluğu Türkiye'de RAMS Başakşehir'e kiralık transfer olarak aldı.

RAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı
RAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı
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Transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı.

RAMS BAŞAKŞEHİR, EMİRHAN İLKHAN'I KADROSUNA KATTI

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı bildirildi

RAMS Başakşehir, açıklamasında, "Kulübümüz son olarak İtalya ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

RAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı - Resim : 1

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp A takıma yükselen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon başında Torino'ya transfer olmuştu. Torino'da 4 maçta forma giyip devre arasında Sampdoria'ya kiralanan genç futbolcu, bu takımda da 8 Serie A mücadelesine çıkmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# torino # beşiktaş # başakşehir
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