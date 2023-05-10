Real Madrid ile Manchester City yenişemedi: Rövanş öncesi ilk maç 1-1 sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Kupada erken final olarak değerlendirilen eşleşmenin ilk maçında Real Madrid ile Manchester City, İspanya'da Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

ÖNE GEÇEN TARAF REAL MADRİD OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan ekip konuk Manchester City oldu. Manchester City, ilk 20 dakika içinde De Bruyne, Rodri ve Haaland ile Madrid kalesinde tehlikeli oldu.

Real Madrid, 36. dakikada Camavinga ve Modric ikilisiyle geliştirdiği atak sonunda Vinicius'un ayağından golü buldu. Vinicius, ceza sahasının ortasında buluştuğu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi. İlk yarı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.

DE BRUYNE SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda Real Madrid'in etkili olduğu anlarda, Camavinga'nın kendi sahasındaki top kaybı sonrasında gelişen City atağında, ceza sahası yayının hemen dışından topa çok iyi vuran De Bruyne, 67. dakikada kaleci Courtois'yı mağlup ederek takımına beraberliği getirdi.

İlerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi. Yarı finalin rövanş maçı 17 Mayıs'ta Manchester şehrindeki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.