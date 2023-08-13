Real Madrid sezona galibiyetle başladı

İspanya'da La Liga'nın ilk haftasında deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olan Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Real Madrid'in gollerini Rodrygo ve Bellingham attı.

Real Madrid sezona galibiyetle başladı
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İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. La Liga'da Real Madrid, sezonun ilk maçına deplasmanda Athletic Bilbao karşısında çıktı.

San Mames Stadı'nda oynanan mücadeleye ağırlığını koyan Real Madrid, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 28. dakikada Rodrygo ve 36. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

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