Real Madrid'den Altın Çocuğa uzun vadeli yatırımlar

Arda Güler, Real Madrid kararını açıkladıktan sonra, İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid, Arda Güler için uzun vadeli bir anlaşma teklifi sundu. Luko Modric'in seneye takımdan ayrılacağını söylemesinden ardından Arda Güler'i Luko Modric'in eksikliğinde takıma adapte etmeyi düşünüyor.

Real Madrid'den Altın Çocuğa uzun vadeli yatırımlar
Süleyman Daban Süleyman Daban
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 İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.

Real Madrid'den Altın Çocuğa uzun vadeli yatırımlar - Resim : 1

Altın çocuk 2023 oylamaya açık! Altın çocuk Arda Güler kaçıncı sırada?Altın çocuk 2023 oylamaya açık! Altın çocuk Arda Güler kaçıncı sırada?Spor

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Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

Arda Güler'in transferinden önce Türkçe "yükleniyor" paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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