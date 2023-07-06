Real Madrid'den Altın Çocuğa uzun vadeli yatırımlar

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Milli futbolcu, yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.

DÜNYA DEVİNDEN TÜRKÇE PAYLAŞIM



Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Arda Güler'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla da takipçilerine duyurdu.

Arda Güler'in transferinden önce Türkçe "yükleniyor" paylaşımını yapan başkent ekibi, sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı.