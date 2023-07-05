Roberto Firmino imzayı attı! Adı Galatasaray'la da anılmıştı...

İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Brezilyalı forvet Roberto Firmino'nun yeni takımı belli oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Firmino'nun adı transferde bir dönem Türk kulüpleriyle ve özellikle Galatasaray'la anılmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YOLUNU TUTTU

Futbol piyasasına hızlı bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, transfe döneminde birçok yıldıza imza attırmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı. Firmino ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Brezilya'da Figueirense ve Almanya'da Hoffenheim takımlarının formalarını giyen Firmino, 2015'te Liverpool'a imza atmıştı. Birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı "Kırmızılar"da 362 maça çıkan Firmino, 111 gol kaydetti.

Suudi Arabistan'da daha önce de Senegalli kaleci Edouard Mendy, Al-Ahli'ye transfer oldu. Ayrıca Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Marcelo Brozovic gibi önemli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.