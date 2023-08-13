Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'ndan istifa etti

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini dönemi sona erdi.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'ın da teknik direktörlük görevini üstlenen ve 2018'in mayıs ayından bu yana İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki tecrübeli ismin görevinden istifa ettiği açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mancini, milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti." ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada, "Yeni milli takım teknik direktörü, önümüzdeki günlerde açıklanacak." bilgisi verildi.

İtalyan teknik adam, İtalya Milli Takımı'nın başında 61 maçta 39 galibiyet alırken 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.