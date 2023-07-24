Romain Saiss'ten Şenol Güneş'e olay sözler! "Böyle bir insana güvenemeyeceğim için..."

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, siyah-beyazlılardan resmen ayrıldı.

33 yaşındaki stoper, Katar'ın Al Sadd ekibine 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle transfer oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'E SERT SÖZLER!

Beşiktaş'tan ayrılarak Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss, ayrılığının perde arkası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Foot Mercato internet sitesine konuşan Saiss, ayrılık kararı almasıyla ilgili Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e sert sözler söyledi.

Saiss, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sezon sonuna kadar hep takıma ve kendime odaklandım. Aylarca hiçbir şey söylemedim. Sanırım konuşmak için doğru zaman değildi. Beşiktaş'tan ayrılma kararımın kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş. O geldiğinden beri, kendi kendime böyle bir insana güvenemeyeceğim için gitmem gerektiğini söylememe neden olan birikmiş şeyler oldu.

Şenol Güneş ile yaşadığı problemin Dünya Kupası'nda başladığını kaydeden Saiss şunları söyledi:

- Bazı şeyler için beni suçladı. Yaptığım şeye katılmıyorsan sorun değil ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp farklı şeyler sonra da yüzüme aksini söyleyemezsin. Ülkem için sakatken yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra bire bir konuşmamızda bana iyi oynadığımı ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi.

Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetmişti.