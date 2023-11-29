Ryan Kent İçin Fenerbahçe'ye Premier Lig'den Resmi Teklif! İngiliz Oyuncunun Talipleri Artıyor

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nottinghan Forest, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Resmi Teklif Geldi!

Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak İngiliz kulübüne kesin bir yanıt vermediği öğrenildi.

Nottingham Forest yetkilileri ise Fenerbahçe'den en kısa sürede yanıt beklediklerini Sarı-Lacivertli kulübün resmi makamlarına ilettiği öğrenildi.

İngiliz kulübünün yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ryan Kent Sıcak Bakıyor

27 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si ilk 11'de olmak üzere 14 resmi maçta forma giydi. 1 gol ve 1 asiste imza atan Kent, 560 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Ryan Kent'in Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadığı için mutsuz olduğu iddiaları da daha önce yazılıp çizilmişti. Kent'in sezon sonuna kadar Nottingham Forest'te forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Vasatın Altında Kaldı

Bu sezon 14 resmi maçta çubuklu formayı giyen Ryan Kent 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 560 dakika sahada kalan İngiliz sol kanat istenilen performansı bir türlü yakalayamadı.